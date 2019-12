Marseille-Nîmes : des supporters du club de football nîmois dénoncent des violences policières

Nîmes, France

Les supporters Nîmois dénoncent des violences policières. Samedi soir, 450 supporters des Crocos répartis dans huit bus ont pris la route direction le Vélodrome, pour assister au match de football Marseille-Nîmes. Mais un arrêté préfectoral des Bouches du Rhône autorisait le déplacement de seulement 200 supporters. Des policiers les ont donc interceptés sur l'autoroute à hauteur de Lançon-Provence et la situation a dégénéré.

Un retour sur Nîmes émaillé d'incidents

Interceptés sur l'autoroute, les supporters composés également de personnes âgées, de femmes et d'enfants, ont été bloqués sur l'aire de Lançon-Provence pendant environ deux heures. Les policiers des Bouches-du-Rhône les ont ensuite escortés jusqu'à Nîmes . Un trajet une nouvelle fois marqué par un arrêt brutal "en plein milieu de l'autoroute" nous raconte Embarek, 19 ans. Le jeune homme a filmé dans le bus l'intervention des policiers.

Une fois arrivés aux Costières de Nîmes, "tout le monde est déprimé, tout le monde a juste envie de rentrer chez soi et d'oublier cette journée" raconte le supporter des Crocos. Mais la situation a complètement dégénéré. Pourquoi ? "Sans raison" explique le jeune homme. "On voit une rangée de CRS devant un bus, la foule devant, aucun signe virulent des supporters. Et là, les CRS avancent, lancent des gaz" raconte le jeune homme toujours sous le choc.

Comme on peut le voir sur plusieurs vidéos diffusées largement sur Twitter, des enfants se trouvaient dans cette foule de supporters. Une jeune fille et un petit garçon très choqués par les bruits d'explosion et par les gaz lacrymogènes en pleine nuit sont en larmes et hurlent, terrifiés.

"Quand je me dis qu'au départ, on allait juste voir un match de foot." - Embarek, 19 ans.

"J'ai vu le père d'un ami se faire matraquer" explique Embarek. "Pendant cinq minutes c'est le flou total, les gaz qui nous piquent, on arrive presque pas à respirer, vraiment c'est une honte. Quand je me dis qu'au départ on allait juste voir un match de foot" déplore le jeune homme. Certains supporters envisagent de porter plainte.