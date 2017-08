"Tous les bijoux ont été volés, ne revenez pas. Il reste la mamie, 103 ans"

Une Marseillaise de 75 ans, a choisi l'humour et la provocation pour exprimer sa colère : voilà deux fois en deux semaines que sa mère âgée de 103 ans est cambriolée chez elle, sous ses yeux. Des voyous profitent de sa vieillesse et de sa faiblesse..Alors Henriette leur a laissé mot sur la porte...

Des voyous qui abusent des personnes âgées, pour les voler à leur domicile et en pleine journée, c'est malheureusement devenu monnaie courante. Et c'est ce qui vient d'arriver à Marie-Louise, une femme de 103 ans, habitante du 9e arrondissement de Marseille.

Elle a ainsi été cambriolée sous ses yeux deux fois en deux semaines. Elle y a laissé ses derniers bijoux.

"Qu'ils ne reviennent pas. S'ils reviennent, il n'y a plus rien comme bijoux, mais il reste le paquet... C'est maman !" Henriette, la fille de la victime

Pour exprimer son ras-le-bol, mais aussi dissuader de nouveaux cambrioleurs, Henriette vient ainsi d’écrire ce message sur la porte de sa maman. Un message écrit avec beaucoup de recul, d'humour mais aussi, de dépit : "Tous les bijoux ont été volés. Ne revenez pas pour la troisième fois. Il reste la mamie, 103 ans."

"J'avais des boucles d'oreilles, et des bagues aux doigts. Ils ont tout pris sans que je m'en rende compte. Je ne me souviens de rien." Marie-Louise, 103 ans

Un message pour dissuader les voleurs de revenir une 3e fois. Reportage à Marseille, France Bleu Provence Copier

C'est déjà la troisième fois que Marie-Louise se fait abuser ainsi. Il y a plus de cinq ans, de "faux plombiers" s'étaient invités chez elle. Ils ont fait diversion, en lui faisant croire que l'eau du robinet était trouble. En fait, ils avaient apporté de la terre et ont sali son évier pour abuser de sa confiance. Le temps de l'emmener dans une pièce, un complice est allé lui voler de l'argent et des bijoux dans une armoire.

Henriette, sa fille, espère surtout maintenant éviter un cambriolage violent

"L' avant-dernière fois, quand je suis rentrée dans son appartement, j'ai trouvé une éponge mouillée par terre. Elle aurait dit quelque chose, je suis sûre qu'ils l'auraient étouffée." Henriette

Henriette raconte comment de faux plombiers ont déjà trompé la vigilance de sa maman, il y a un peu plus de 5 ans Copier

Pied-de-nez malgré tout aux voleurs, Henriette tient à leur faire passer ce message : les dernières boucles d'oreilles qu'ils ont dérobées valaient tout juste... une douzaine d'euros !