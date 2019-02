Marseille : trois faux policiers tentent de braquer un vrai policier de la BAC

Marseille, France

Une histoire digne des Pieds nickelés. Trois hommes s'affichant comme "policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de Marseille" ont tenté de braquer une voiture dans la nuit de mardi à mercredi , tombant malheureusement pour eux sur un vrai policier en civil.

Les faux policiers comme le vrai étaient loin de s'imaginer un tel scénario. Vers 3H30, un policier de la "BAC nord" quitte son poste et rentre chez lui à bord de sa BMW. C'est alors qu'une voiture, une Ford Fiesta, équipée d’un gyrophare bleu se met à le coller, à lui faire des appels de phares et se porte à son niveau. Ses occupants, trois hommes, le somment de s’arrêter. Le fonctionnaire méfiant, prépare son arme de service et stoppe son véhicule. Les trois hommes se présentant comme un équipage de la BAC. Le vrai policier sort alors son pistolet , sans en faire usage, accompagné d’un vibrant "La BAC c'est moi !".

Ils ont "fait ça pour rire"

Terrorisés les faux policiers, s’enfuient à bord de leur véhicule, pris en chasse par le fonctionnaire de police qui avertit ses collègues . Les trois hommes sont rapidement arrêtés dans le XVe arrondissement de Marseille par une patrouille de la brigade canine. Âgés de 19, 25 et 29 ans, les trois hommes sont "très, très défavorablement connus des services de police", notamment pour vol, violence routière, recel de produits stupéfiants ou encore port d'armes. Ils auraient expliqué avoir "fait ça pour rire". La direction départementale de la sécurité publique ne partage pas leur sens de l’humour. La DDSP a salué le sang-froid et le professionnalisme du policier, du vrai.