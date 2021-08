Marseille : trois personnes tuées dans deux fusillades cette nuit

Deux nouvelles fusillades ont éclaté et trois personnes sont mortes, dans la nuit de samedi à dimanche, dans différents quartiers de Marseille. Les victimes sont connues pour trafic de stupéfiants.

La série de fusillades se poursuit à Marseille. Trois hommes ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche, dans ce qui semblent être des règlements de compte. Les victimes étaient toutes connues pour leurs liens avec les trafics de stupéfiants.

La première, vers minuit, cité la Marine Bleue dans le 14e arrondissement, "pas forcément connue pour être une des cités les plus compliquées de Marseille", selon Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Police Alliance dans les Bouches du Rhône. Deux hommes de 25 et 26 ans ont été tués par balles. Les tireurs les ont visés en passant en voiture. Des douilles de kalachnikov et de 9 mm ont été retrouvées sur place.

Une technique "employée par le grand banditisme"

Plus tard, vers 1h40, un homme a également été enlevé dans le 4e arrondissement de Marseille. Il a ensuite été brûlé vif dans une voiture, dans le 13e arrondissement. "C'est la technique du barbecue, une technique terrible employée par le grand banditisme, qui n'avait pas été utilisée depuis plusieurs années", souligne Rudy Manna.

"La police est seule face à ça, je ne sais pas comment on va y arriver", s'agace le syndicaliste. En visite à Marseille cette semaine, Gérald Darmanin a rappelé sa promesse : 300 policiers supplémentaires en trois ans, dont 100 avant la fin de 2021. Selon Rudy Manna, 120 nouveaux agents sont déjà arrivés.