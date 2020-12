Marseille : un artiste se confine dans un cube de plexiglas aux Docks Village

En plein cœur d'un centre commercial, confiné à l'intérieur d'un box en plexiglas... Ça pourrait être le scénario d'un mauvais rêve. Mais c'est bel et bien la vie - la vie bien réelle - de Gaëtan Marron depuis le 7 décembre dernier. Ce jour-là, cet artiste-plasticien a emménagé dans une boîte en plastique transparent. Ou plutôt, comme il l'appelle, dans "un cube de confinement volontaire", installé au sein de la galerie marchande Les Docks Village, à Marseille.

Pourquoi ? Pour questionner ses visiteurs sur leurs vies, bouleversées par la crise du coronavirus. "Je veux, explique Gaëtan, confronter ces personnes à l'ineptie de la situation. Ils ont, nous avons accepté de restreindre nos libertés. Mais jusqu'à quand ? Et, est-ce que ça va durer ? Je veux que ceux qui viennent me voir trouvent la réponse en eux".

Non-essentiel partout, essentiel nulle part

La réponse saute vite aux yeux quand on se retrouve face au cube. On serait tenté de dire tout de suite : "Bienvenu en Absurdie !", mais comme l'intérieur ressemble beaucoup au salon de Monsieur tout le monde...

À l'intérieur, donc, Il y a Gaëtan, bien sûr ; une pile de livres sous une petite table ; pas de chaise ; pas non plus de couverture sur le matelas et un écran plat, quasiment toujours éteint le jour. Allumé la nuit, parfois. Enfin bref, il est surtout énorme... "Oui, c'est ce que je voulais montrer. La télé a pris beaucoup de place dans notre quotidien, alors qu'elle n'est pas essentielle", tacle le trentenaire.

En fait, l'essentiel, pour cet artiste, ce sont les relations sociales. Il en a, Gaëtan, depuis son "cube de confinement volontaire" des contacts avec le monde extérieur, les gens qui viennent le voir... Mais uniquement à travers la vitre ! Finalement, un peu comme sur le téléphone portable de Monsieur tout le monde...

Questionner par l'absurde

Rien d'humainement essentiel, donc... Reste, néanmoins, un questionnement essentiel... Comment l'artiste-plasticien fait-il pour la nourriture ? On la lui apporte ! Pour se doucher ? Avec un robinet, situé dans une pièce, juste à côté de la boîte ! Parce qu'il peut en sortir, pour aller au petit-coin, entres autres ? "Oui, grâce à une porte coulissante ! D'ailleurs, plaisante l'intéressé, je n'ai jamais eu autant envie de faire pipi de toute ma vie."

Presser de sortir, alors, le jeune marseillais ? "Je pourrais bien passer Noël dans ma boîte, mais je ne me suis pas encore décidé... Initialement, j'ai prévu de me déconfiner un peu avant, le 17 décembre..."

D'ici là, Gaëtan continuera de justifier toutes ses sorties de boîte. "Je me fais des attestations à chaque fois. Mais comme tous les Français, j'essaie de limiter moi aussi mes déplacements." De l'absurde, donc, poussé à l'extrême pour Monsieur tout le monde...