Marseille : un braqueur tué par un policier après une course-poursuite

Marseille, France

Un homme abattu en pleine rue par un policier à Marseille ce vendredi soir. Cet homme est accusé d'avoir braqué un magasin Lidl de Marseille avec deux autres individus.

Vers 19 heures, les policiers sont appelés pour ce braquage. Les trois hommes s'enfuient en voiture, et une course-poursuite s'engage. Une fois arrivés dans la cité des marronniers, les trois hommes arrêtent leur véhicule. L'un d'eux sort de la voiture et tient en joue les forces de l'ordre avec un fusil. L'un des policiers tire alors à deux reprises avec son arme de service, et touche l'un des braqueurs.

Blessé, l'homme sera transporté à l'hôpital mais succombera à ses blessures. Les deux autres voleurs présumés ont été interpellés. Ils ont une vingtaine d'années et sont déjà connus des services de police. Après cet événement, la tension serait montée d'un cran dans la cité des marronniers. Des policiers auraient notamment été pris à partie dans la soirée.