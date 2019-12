Marseille : Un distributeur automatique de billets donnait le double de la somme demandée

Marseille, France

Demander 20 euros et recevoir 40 euros ? Samedi, c'était possible dans le 14e arrondissement de Marseille. Un distributeur de billets automatiques de la Caisse d'Epargne un peu fou doublait les sommes demandées par les passants comme l'a révélé La Provence et nous l'a confirmé la police. Cela a pu durer une bonne partie de la soirée explique la police marseillaise qui est intervenue pour sécuriser les lieux et empêcher d'autres retraits dans cette banque du 57 avenue du Merlan. Il s'agit probablement d'une erreur informatique.

Selon les forces de l'ordre, la banque va sûrement regarder les caméras de sécurité et vérifier l'historique des retraits de samedi.