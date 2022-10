Marseille : un enfant de 11 ans retrouvé mort avec des plaies sur les berges de l'Huveaune

Ses parents avaient signalé sa disparition la veille. Un garçon de 11 ans a été retrouvé mort dans le 11e arrondissement de Marseille, sur les berges de l'Huveaune ce samedi en début d'après-midi. La procureure de la République confirme que des plaies à arme blanche ont été constatées sur son corps.

D'après une source policière, confirmant une information de BFMTV, son père et son oncle l'ont retrouvé vers 13 heures et des traces de sang ont été signalées sur le chemin où il a été découvert. L'enfant autiste selon son oncle et sa tante aurait échappé à la vigilance de sa mère lors d'une promenade. Une enquête criminelle est ouverte et confiée à la police judiciaire.

Plus d'informations à venir...