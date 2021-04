Marseille : un homme blessé par les tirs d'un policier après d'une course poursuite

La course poursuite s'est mal terminée à Marseille ce mercredi soir. Un homme a été blessé par les tirs d'un policier dans le 14e arrondissement, avenue Salvador-Allende. La victime se trouvait à bord d'une voiture avec deux autres personnes. Dans un premier temps dans le 12e arrondissement, le véhicule a tenté de se soustraire à un contrôle, c'est alors qu'une course poursuite démarre avec les forces de l'ordre. Le véhicule poursuit sa route jusqu'à tenter de forcer un barrage dans le 14e arrondissement. C'est à cet endroit que le policier fait usage de son arme. Une des trois personnes qui se trouve dans la voiture est blessée et prise en charge par les marins-pompiers.

Un policier a aussi été légèrement blessé. Une enquête est ouverte.