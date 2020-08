Marseille : un homme de 65 ans disparu en mer

Une famille de six personnes a été éjectée d'un bateau semi-rigide au large des Goudes à Marseille ce dimanche. Cinq personnes ont pu être sauvées, mais un homme de 65 ans est porté disparu.

A Marseille un homme de 65 ans a disparu en mer ce dimanche. Il est actuellement recherché par les secours. Il appartenait à une famille de six personnes, qui faisaient un tour de bateau semi-rigide au large des Goudes à Marseille.

Vers 16h30 toute la famille a été éjectée du bateau, pour une raison inconnue. Peut-être à cause du vent, qui soufflait fort. Fort heureusement un plaisancier se trouvait juste à côté et a réussi a récupérer trois personnes sur son bateau. Puis le bateau de la police a pris le relais et a récupéré deux autres personnes, dont une gravement blessée, notamment par une fracture du tibia péroné.

Il reste donc un homme de 65 ans, toujours porté disparu. "Il ne portait pas de gilet de sauvetage" précisent les secours, qui rappellent que dans les prochaines 48 heures, les conditions météo sont particulièrement défavorables. La plus grande prudence est donc recommandée pour l’ensemble des usagers de la mer.