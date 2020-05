Marseille : un jeune homme de 18 ans poignardé dans le dos cité La Cayolle

Pour l'heure, on ne connaît pas le motif de cette querelle qui aurait pû être bien plus lourde de conséquence. Toujours est-il que dans cette rixe qui a opposé deux groupes de jeunes la nuit de ce vendredi à samedi, dans le 9e arrondissement de Marseille, un homme de 18 ans a reçu au moins un coup de couteau.

Pronostic vital engagé lors du transport à l'hôpital

Malgré l'interdiction de se rassembler en cette période de confinement, la victime était, avec deux autres personnes, en train de fumer une chicha dans le square de la Cité La Cayolle. C'est là qu'une dispute a éclaté avec un autre groupe. L'un de ses membres est alors parti chercher du renfort. Et c'est au cours d'un nouvel affrontement que le jeune homme a été poignardé. Si son pronostic vital était engagé lors de son évacuation vers l'hôpital de La Timone, il ne l'est plus ce samedi soir.

Une enquête ouverte pour tentative d'homicide

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Elle a été confiée à la Sûreté départementale. Grâce à plusieurs témoins de la scène, l'agresseur présumé, lui, a été identifié. Mais ce samedi soir, il n'avait pas encore été interpellé.