Marseille : un matelas incendié à l'origine du drame, cité Les Lauriers ?

Après l'émotion suscitée par la mort, ce dimanche à Marseille, d'une fillette de 11 ans et de sa grand-mère, il y a cette question, près de deux jours après le drame. Comment un incendie a-t-il pu se déclarer dans les derniers étages, au niveau de la cage d'escalier ?

Habitat Marseille Provence se demande si ce n'est pas un matelas qui aurait pris feu au 10ème étage. C'est à ce niveau en effet, dans la cage d'escalier, qu'au moins un matelas a été déposé, toujours selon le bailleur. Le concierge de l'immeuble l'avait signalé en fin de semaine dernière.

Une enquête actuellement ouverte pour "recherche des causes de la mort"

"C'est un objet qui ne prend pas feu tout seul", dit-on du côté du bailleur, contacté, ce lundi, par France Bleu Provence. Ce qui pose cette question : s'oriente-t-on vers un incendie d'origine accidentelle ? Ou criminelle ? Pour l'instant, rien ne permet de le dire.

La police ne souhaite pas communiquer. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une enquête est actuellement ouverte pour "recherche des causes de la mort". Ou plus exactement des morts. Celle d'une fillette de 11 ans et de sa grand-mère, dont les cadavres ont été retrouvés entre le 10ème et le 11ème étage par les marins-pompiers, lors de l'incendie.

Un incendie qui a fait une troisième victime, une femme de 59 ans, grièvement brûlée et transportée à l'hôpital de La Conception.