Un sculpteur condamné à Marseille pour contrefaçon après avoir réalisé des bustes de Tintin

Le sculpteur aixois Christophe Tixier est condamné ce jeudi 17 juin par le tribunal de Marseille à verser plus de 100.000 euros de dommages et intérêts. Poursuivi par les héritiers de Hergé, il est reconnu coupable d'avoir réalisé et vendu des statues de Tintin, le petit reporter à houppette.