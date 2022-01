Marseille : une adolescente originaire d'Ardèche séquestrée et violée, sauvée grâce à Snapchat

Une adolescente de 14 ans, séquestrée et violentée, a été retrouvée par la police grâce à Snapchat dans un immeuble du 15e arrondissement de Marseille ce vendredi 15 janvier. Les policiers ont utilisé le réseau social Snapchat pour localiser la jeune fille, originaire d'Ardèche, qui ne savait pas où elle était. Elle avait en fait fugué depuis lundi 10 janvier, du collège d'Annonay où elle est scolarisée. Sa famille d'accueil l'a déposée en cours, mais elle ne s'est jamais présentée en classe. L'adolescente avait déjà fugué par le passé, notamment pour retrouver sa mère biologique, qui vit au nord de Lyon. La gendarmerie de l'Ardèche et celle du Rhône l'ont cherchée pendant plusieurs jours.

Vendredi vers 5 heures du matin, les policiers, contactés par la mère de la jeune fille, arrivent à joindre l'adolescente par téléphone. Elle raconte avoir été séquestrée, violée, frappée et peut-être droguée pendant la nuit, mais n'a donc aucune idée d'où elle se trouve.

L'idée d'une jeune policière

Face à cette impasse, les policiers décident d'utiliser Snapchat. "C'est une jeune policière qui a eu l'idée, raconte Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police, elle a demandé à la jeune si elle avait un compte Snapchat et dieu merci elle en avait bien un."

Le réseau social Snapchat permet de localiser ses utilisateurs, une fonctionnalité utilisée par les policiers © Maxppp - Léon Tanguy

Grâce au système de localisation de Snapchat les policiers trouvent l'immeuble où la jeune fille est séquestrée dans le 15e arrondissement et la Bac Nord se rend sur place. Il reste alors encore à trouver le bon appartement explique Rudy Manna : "Les policiers sont venus faire chaque du bruit à chaque étage, puis ensuite taper à chaque, on lui a dit d'envoyer 'oui' par message dès qu'elle les entendait. Elle s'est parfaitement exécutée et on a pu trouver le bon logement comme ça."

Deux hommes interpellés

Deux hommes, âgés de 27 et 64 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Lors de l'arrestation le plus âgée d'entre eux a tenter de supprimer des vidéos sur son téléphone, "mais nos hommes l'en ont empêché" indique Rudy Manna.