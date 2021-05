Marseille : une voiture fauche plusieurs tables d'une terrasse

À Marseille, grosse frayeur, ce vendredi en tout début de soirée. Un automobiliste fortement alcoolisé a percuté plusieurs tables sur la terrasse d'un restaurant. "Le 68", un établissement situé sur le boulevard Chave, dans le 5e arrondissement.

Les dégâts sont principalement matériels. Mais cela aurait pu être beaucoup plus grave, à un moment où il y avait encore du monde en terrasse. Au moins des dizaines de clients.

Protégés par une jardinière

Ils sont en train de siroter leur dernier verre avant le couvre-feu quand une voiture vient semer la panique. À l'intérieur, un automobiliste de 23 ans, alcoolisé et qui tente l'impossible : faire un demi-tour sur une voie étroite et à sens-unique, bordée à droite par la terrasse du restaurant "Le 68", et à gauche, par les rails du tramways.

Dans la manœuvre, il fauche plusieurs tables. Deux personnes sont légèrement blessées. L'une d'elle était adossée à une jardinière qui a fait bouclier. Sans elle, un lampadaire et quelques poteaux, le bilan humain aurait été sûrement bien plus lourd.

Un gramme d'alcool dans le sang

Originaire de Charente-Maritime et inconnu de la justice, le jeune conducteur qui avait, lui, pris la fuite, est rattrapé par la patrouille. Il roulait avec un gramme d'alcool dans le sang. Il a donc été placé, ce vendredi soir, en cellule de dégrisement pour être en état de s'expliquer, ce samedi matin, devant les policiers.