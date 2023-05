Marseilles-lès-Aubigny, un violent incendie nécessite l'évacuation de tout un quartier

Énorme incendie à Marseilles-lès-Aubigny a la frontière du Cher et de la Nièvre. Ça s'est passé en début d'après midi ce mercredi vers 14h rue du Pré Sentou dans un quartier résidentiel. Deux maisons auraient entièrement brûlés. Le feu se serait ensuite propagé a deux autres habitations menaçant une cinquième.

ⓘ Publicité

Une personnes serait blessée selon les pompiers. Le quartier a été évacué et 6 familles devront être relogées. On ignore la cause de ce violent incendie. A priori aucun habitant des maisons touchées par les flammes ne manquait à l'appel hier soir. Entre 25 et 50 pompiers ont été mobilisés sur place ainsi que 12 gendarmes.

Les opérations de déblai et de fouilles n'avaient pas pu commencer hier soir. Les pompiers luttant toujours contre les flammes