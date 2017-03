Martigné-sur-Mayenne : des tirs de plomb sur une voiture

Cette affaire peu banale s'est déroulée le lundi 6 mars vers 19 heures 30 à Martigné-sur-Mayenne, sur la route, entre deux voitures.

Deux véhicules dont une Peugeot 207 passent plusieurs kilomètres à se doubler chacun à leur tour, entre Laval et Mayenne, sur la Nationale 162. Mais arrivé à hauteur du rond-point de Martigné-sur-Mayenne, et bien ce jeu stupide passe un cap beaucoup plus violent. Le conducteur de la 207 se met à la hauteur de l'autre véhicule et tire dessus, avant de prendre la fuite.

Les victimes, un conducteur et son passager, heureusement, ne sont pas blessées, mais c'est presque miraculeux car deux impacts de tirs sont retrouvés sur la voiture prise pour cible. Un des tirs a traversé une vitre. Le tireur est activement recherché par les gendarmes mayennais qui ont bien évidemment ouvert une enquête.