Martigues : des tags islamophobes sur l'institut de formation des imams

Les murs, les fenêtres et des poubelles de l'Institut Dar Ennour, à Martigues, sont recouverts de dizaines de tags islamophobes, ce dimanche. Les inscriptions ont été découvertes le matin. Ce centre est une annexe de l’Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris, où sont formés 18 élèves qui souhaitent devenir imams.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Musulman = porc", "arabe dehors" ou encore "Allah = caca". Ce sont les inscriptions islamophobes que l'on peut lire sur les murs du centre de formation. Il y aussi des références aux différents attentats islamistes de ces dernières années (Samuel Paty, Bataclan, Charlie Hebdo et Nice) et à Charles Martel.

Une plainte a été déposée

Le maire de Martigues, Gaby Charroux, s'est rendu sur place. "Je condamne avec la plus grande fermeté ces agissements stupides et insensés", souligne l'élu communiste. "Je veux rappeler que dans notre ville et dans notre République ni les injures ni les menaces n’ont leur place", complète Gaby Charroux. Il explique qu'une plainte a été déposée et que la police mène l'enquête.