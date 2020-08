Martigues : une femme portée disparue depuis l’incendie, un corps découvert

Il s’agit peut-être de la dépouille de Marie-Thérèse Vilbois, une septuagénaire recherchée depuis le 5 août, lendemain de l’incendie qui a ravagé plus de 1.000 hectares.

Les recherches pour retrouver Marie-Thérèse Vilbois sont terminées. Cette dame de 77 ans avait disparue à Martigues, le 5 août dernier. C’est-à-dire, au lendemain de l’incendie qui a parcouru plus de 1.000 hectares. Les policiers ne peuvent pas affirmer à 100% qu'il s'agit du cadavre de la septuagénaire avant l'autopsie, prévue la semaine prochaine.

En attendant, sur la dépouille, les vêtements et les accessoires retrouvés sont les mêmes que Marie-Thérèse Vilbois portait au moment de sa disparition : une robe à fleurs noire et blanche, des sandales et un sac de plage rouge.

Comme 2.700 personnes, Marie-Thérèse Vilbois est évacuée le soir de l’incendie. Le lendemain, elle dîne dans un restaurant qu’elle ne connaît pas. Et c’est là qu’elle aurait été vue pour la dernière fois. Elle s’apprêtait alors à rentrer au camping des Mouettes où elle venait chaque année en vacances, depuis 40 ans.