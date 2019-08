Mort de Steve : "On ne peut pas être dans un pays où l'on doute de la police", estime Martine Aubry

Lille, France

Le rassemblement est prévu ce vendredi soir à 19h place de la République à Lille et Martine Aubry devrait en être. La maire de Lille l'a fait savoir dans la matinée, adressant par la même occasion une charge virulente contre le gouvernement dans sa façon de gérer cette affaire alors que plusieurs rassemblements sont prévus ce week-end, en mémoire de Steve Maïa Caniço, le jeune homme mort après être tombé dans la Loire lors d'une intervention de la police le soir de la Fête de la musique à Nantes et dont le corps a été retrouvé ce lundi.

"On ne peut pas être dans un pays où l'on doute de la police, ça n'est pas possible", dit Martine Aubry qui tire à boulets rouges sur l'exécutif. "C'est vraiment épouvantable que dans notre pays, il faille attendre autant de jours pour retrouver un corps et qu'on ait aujourd'hui autant d'interrogations auxquelles les enquêtes officielles ne répondent pas", poursuit la maire de Lille.

« On attend la vérité »

Martine Aubry s'emporte notamment contre le Premier Ministre, jugeant "catastrophiques" les propos qu'il a tenus. "On attend la vérité", commente la maire qui adresse ses pensées à la famille de Steve et qui dit donc désormais attendre que "toute la vérité soit faite".

Outre le rassemblement à Lille, un autre rassemblement est également prévu ce vendredi soir à Maubeuge à 20h place Vauban. Deux autres rassemblements sont annoncés samedi à 14h, place Crévecoeur à Calais, et à Dunkerque, à 11h devant la communauté urbaine.