Ardèche : Martine va-t-elle retrouver sa maison squattée ?

Depuis un an, Martine ne peut plus habiter sa maison de Ruoms squattée par un locataire qui ne devait rester que deux mois. Le tribunal d'instance d'Aubenas examinait le litige ce mardi.

Au départ ce devait juste être une location de deux mois. Martine prenait quelques vacances et comme elle l'avait déjà fait voulait louer sa maison. Mais la location a viré au cauchemar et depuis un an elle est obligée de demander asile à des amis.

Vous avez pris un gros risque, madame. Le président du tribunal d'instance d'Aubenas

Dans cette affaire, Martine a commis une seule erreur : elle n'a pas fait de bail. Elle a rencontré son locataire par l'intermédiaire de connaissances. En décembre 2019, ils décident de faire affaire et Martine loue sa maison de Ruoms à cet homme qui dit ne vouloir rester que deux mois. Le locataire paye le premier mois et puis plus rien, plus de nouvelles. Et lorsque Martine reprend contact, le locataire lui indique qu'il est chez lui.

Et c'est bien l'argument développé par son avocat ce mardi devant le tribunal d'instance d'Aubenas. Lorsqu'il n'y a pas de rédaction de bail, alors la loi prévoit que tout se passe comme si il y avait un bail classique pour une location nue. Ce qui fait dire au président du tribunal d'instance d'Aubenas que Martine a pris un gros risque.

Un locataire qui ne paye pas ses loyers

L'avocat de Martine essaie de montrer qu'il y a eu quelques écrits comme le prix du loyer, qu'il s'agit bien d'une location meublée et saisonnière et non d'une location classique nue. L'avocat a un dernier argument qui pourrait peser en faveur de Martine : le locataire a payé un mois de loyer et puis plus un centime. Il habite la maison sans payer de loyers ni de factures d'eau et d'électricité que Martine a laissé à son nom justement pour avoir des arguments devant le tribunal.

Martine demande maintenant l'expulsion du locataire et un arriéré de loyers de 5374 €. Le jugement a été mis en délibéré au 2 février prochain.