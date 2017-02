Marwa : les hôpitaux de Marseille font appel de la décision du tribunal administratif

Au lendemain de la décision du tribunal administratif de Marseille qui a ordonné la poursuite des soins de la petite Marwa, plongée dans un coma après avoir contracté un virus foudroyant, l'AP-HM a décidé ce jeudi de saisir le Conseil d'État.

L'AP-HM (Assistance publique des hôpitaux de Marseille) annonce ce jeudi qu'elle a saisi le Conseil d'État après la décision du tribunal administratif de Marseille qui a ordonné mercredi la poursuite des soins de Marwa.

Une situation "difficile et inédite"

Dans un communiqué, l'AP-HM explique "partager la douleur de la famille face à cette situation dramatique". Elle précise aussi qu'elle "tient à soutenir l'équipe médicale et le personnel soignant dans cette situation difficile et inédite".

"Compte-tenu des conséquences, poursuit l'AP-HM, et de "la portée générale de la décision du tribunal, elle a décidé de saisir le Conseil d'État".

La fillette âgée d'un an est atteinte de lésions cérébrales graves et a été plongée le 25 septembre dans le coma après une attaque virale. En novembre dernier, les médecins des hôpitaux de Marseille avaient décidé de cesser les traitements. Une expertise avait qualifié le pronostic "d'extrêmement péjoratif" avec "des séquelles irréversibles".

Mais mercredi, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait estimé qu'il fallait regarder "des éléments médicaux et non médicaux" et que "le maintien artificiel de la vie ne traduit pas une obstination déraisonnable".