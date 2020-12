Maryse Joissains, la maire d'Aix-en-Provence condamnée à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité

La cour d'appel de Montpellier a condamné la maire d'Aix-en-Provence à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Maryse Joissains est reconnue coupable de prise illégale d'intérêts et détournement. Ses avocats annoncent qu'elle va se pourvoir en cassation. Ce pourvoi suspend la peine.

Une peine plus lourde pour Maryse Joissains. La maire d'Aix-en-Provence a été condamnée ce lundi par la cour d'appel de Montpellier à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Elle est reconnue coupable de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics.

C'est un long feuilleton judiciaire qui continue. Au coeur du dossier : la promotion d'un chauffeur, annulée depuis par le Conseil d'Etat, et l'embauche à la communauté de communes d'une collaboratrice chargée de la protection animale, alors que ce domaine ne relevait pas des compétences de cette collectivité.

Lors de son réquisitoire, l'avocat général Pierre Denier avait estimé en octobre qu'il s'agissait du "procès du clientélisme". Le chauffeur de Maryse Joissains avait été promu cadre administratif de catégorie A alors qu'il était 46e sur la liste de promotion.

Fin mai 2019, Maryse Joissains avait été condamnée par la cour d'appel de Montpellier à six mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité. Mais la Cour de cassation avait cassé cette condamnation, estimant que la cour d'appel de Montpellier avait commis une erreur en droit. Avec cette cassation Maryse Joissains a pu se présenter lors des dernières municipales et être réélue au mois de juin dernier.

Et même si elle est condamnée, la maire d'Aix-en-Provence va se pourvoir en cassation prévient son avocat Mario-Pierre Stasi. Ce pourvoi suspend donc la peine qui a été prononcée.