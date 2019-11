Maryse Joissains : "Quand j'ai appris que les 2G brûlaient, j'ai pleuré"

Aix-en-Provence, France

Après l'incendie de ce samedi matin sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, le restaurant emblématique les 2 Garçons (les 2G) est entièrement détruit. Le bâtiment est encore debout, mais à l'intérieur, le feu a dévasté la brasserie. Les pompiers craignent également un effondrement des planchers. Dans l'immeuble, 17 personnes ont du être évacuées. Placé en liquidation judiciaire, le restaurant est fermé depuis le début du mois d'octobre.

Venue sur place, la maire de la ville a pu constater l'étendue des dégâts. "J'en ai pleuré, dit Maryse Joissains. Vous ne pouvez pas ne pas pleurer quand vous arrivez sur place. On est tous émus car il y avait à l'intérieur du restaurant des choses formidables. Il y avait des signatures prestigieuses comme de celle de Cézanne. C'est irréparable."

Un feu très virulent

La maire d'Aix reconnaît avoir pensé dans un premier temps à un incendie criminel. "Ce serait plutôt un accident", dit-elle. Mais l'enquête confiée à la police judiciaire ne fait que commencer. Parmi les 65 pompiers mobilisés pour lutter contre l'incendie, certains reconnaissent avoir été étonnés par la virulence des flammes. "_Ça brûlait de partou_t", dit un officier. "Nous n'en sommes qu'aux premières constatations, explique Rémy Avon, vice-procureur de la République d'Aix-en-Provence. Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant. On ignore les causes de cet incendie. Mais tout est possible".

Un bâtiment construit il y a plus de 350 ans

Ce feu survient dans des circonstances très particulières. Deux groupes d'entrepreneurs se disputaient la reprise de la brasserie. Alors que le tribunal de commerce avait choisi le mois dernier la proposition d'un promoteur immobilier associé à un restaurateur marseillais, le parquet a fait appel. Le recours devait être examiné le 22 janvier. Situé au numéro 53 du célèbre cours Mirabeau au cœur du centre ville historique, la brasserie les Deux Garçons occupait le rez-de-chaussée de l'hôtel de Gantès, construit en 1660 et inscrit au titre des monuments historiques depuis 1984.