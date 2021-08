Au vu des chiffres de l’épidémie et de la circulation du variant Delta su covid dans le département du Tarn, la préfecture vient de prendre plusieurs mesures. Le masque redevient obligatoire dans tous les endroits très fréquentés. La consommation d’alcool est interdite sur la voie publique.

Masque à nouveau obligatoire dans les files d’attentes et autre lieux à forte densité du Tarn

Ce n'est pas une surprise. Dans le département du Tarn, le port du masque redevient obligatoire sur la voie publique pour tous les regroupements donnant lieu à des contacts prolongés. Les marchés, brocantes, vide greniers et vente au déballage sont concernés. Toutes les files d’attentes sont également concernées. Le port du maque est aussi redevenu obligatoire dans au moment de fortes affluence dans les rues commerçantes, devant les gares, les arrêts de bus et ou devant les centre de loisirs pour les enfants. Jusqu’au 31 aout la consommation d’alcool sur la voie publique (autre que les terrasses ) est aussi interdites.

"Spécificités de la période estivales"

Ces mesures ont été prises par la préfecture au vue des chiffres et de la progression du Covid et notamment du variant Delta et alors que les activités estivales créent le risque avéré "d’un rebond épidémique généralisé". Les services de l’Etat qui note que le taux d’incidence était de 262 cas pour 100.000 habitants le 29 juillet alors que le taux d’alerte est à 50 cas pour 100.000.