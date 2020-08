Des habitants très partagés sur le port du masque obligatoire dans le centre-ville de Montpellier

Depuis ce mardi, les masques sont obligatoires dans le centre-ville de Montpellier, dans les arrêts de tram et de bus ainsi que dans tous les marchés ouverts, et dans les allées d'Odysseum. La mesure a été prise par le préfet à la demande du maire de Montpellier face à la recrudescence de cas de Covid 19 dans le département. Pour prévenir habitants et touristes, des annonces ont déjà été diffusées dans le tram dès lundi toute la journée. Des flyers seront aussi distribués dans les rues par une dizaine d'agents mobilisés.

Pour certains, la mesure était attendue...

... mais pour d'autres, elle est d'une parfaite inutilité.

Bien sûr, l'obligation du port du masque pose de nombreuses questions, et en premier lieu celle du porte-monnaie.

Chez les commerçants aussi on s'inquiète.

Civisme, moyen de contrôle, de manière générale, habitants et touristes s’interrogent sur l'efficacité de la mesure.

On fait tout ou on fait rien ! Un cinéma pas possible. La méthode forte : masque pour tout le monde pendant deux semaines et on n'en parle plus. Je pense que tout le monde ferrait un effort, et que ça serait clair.