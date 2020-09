Masque obligatoire près des établissements scolaires et sur les parkings des grandes surfaces du Doubs

L'obligation de port du masque est étendue à de nouvelles zones dans le département du Doubs, d'après un arrêté signé par le Préfet ce lundi. Il rend le masque obligatoire sur les parkings des grandes surfaces et des galeries commerciales, et non plus seulement à l'intérieur des commerces.

Masque obligatoire près des écoles, collèges et lycées

Le masque est aussi exigé aux abords des établissements scolaires : il faut le porter dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties des écoles, collèges et lycées, à chaque fois 30 minutes avant et après les ouvertures et fermetures de ces établissements.

Ces zones s'ajoutent aux centre-villes de Besançon et Montbéliard. La mesure concerne tous ceux âgés de plus de 11 ans. Elle entre en vigueur dès ce lundi 14 septembre et au moins jusqu'au 12 octobre.