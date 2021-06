Mesquer : une collision frontale sur la route, 7 personnes hospitalisées

Un grave accident de la route est survenu, ce samedi après-midi, dans l'ouest de la Loire-Atlantique. Deux voitures sont entrées en collision, dans un choc frontal. Au total 7 personnes avaient pris place dans ces deux véhicules. Elles ont toutes été transportées au centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Occupant l'une des voitures, un bébé âgé de 9 mois est ressorti de l'accident indemne. Trois autres personnes sont légèrement blessées : une femme de 38 ans, un homme de 35 ans, et une femme de 64 ans. En revanche, trois personnes sont gravement blessées : selon les pompiers, une femme de 55 ans, un homme de 48 ans, et un homme de 58 ans ont été transportées à l'hôpital, en "urgence absolue". Ce dernier a dû être désincarcéré de son véhicule par les pompiers.

L'opération a mobilisé 29 sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS 44), et 12 engins. Le SMUR et la gendarmerie ont également été appelés sur place.