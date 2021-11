Masques chinois estampillés français : de la prison requise contre les dirigeants de Coveix à Châteauroux

Ils sont venus donner leur version des faits. Ce mercredi 10 novembre, les dirigeants de Coveix étaient convoqués devant le tribunal correctionnel de Châteauroux pour escroquerie aggravée, tromperie et pratique commerciale trompeuse. Pendant plusieurs mois, l'entreprise castelroussine a commercialisé des masques chirurgicaux importés de Chine en les reconditionnant dans des boîtes estampillées "Made in France".

À la barre, ce mercredi, le PDG de l'entreprise, placée en liquidation judiciaire, a raconté comment il a créé Coveix pendant le premier confinement et comment il est parvenu, après de nombreux messages, à convaincre l'administration française de lui acheter des masques, via la société privée Alliance Healthcare pour Santé Publique France. "Au mois d'août 2020, on vous passe une première commande de 17 millions de masques, et la première chose que vous faites, c'est commander des masques chinois, au lieu d'acheter des machines pour les fabriquer", s'étonne le président du tribunal. Le prévenu, un homme âgé de 61 ans originaire du Congo, répond à plusieurs reprises qu'il ne se souvient plus de la chronologie.

Des masques revendus six fois plus chers

Avec aplomb, le patron réagit à chaque question du président. "Je suis venu pour argumenter", explique-t-il. Il se dit parfois victime de racisme, il assure le tribunal de sa bonne foi. "Ne mettez pas en doute ma bonté, mes intentions n'étaient pas mauvaises, mon but était d'aider mon pays", assure le PDG de Coveix. Il explique qu'il a décidé de vendre les masques chinois qu'il avait en stock car les machines qu'il avait reçu ne fonctionnaient pas. "Il n'avait pas les moyens de production suffisants et ne pouvaient donc pas honorer ses commandes. Le seul moyen, c'était de se procurer d'autres masques mais en France, c'était impossible à l'époque", ajoute son avocat, Maître Daniel Guiet.

Pendant plusieurs mois, une dizaine de salariés intérimaires reconditionnent donc des masques importés dans des boîtes en carton françaises. "Du dépannage, c'était provisoire", promet le patron. Ces masques étaient revendus six fois plus chers que le prix d'achat. "J'avais reçu un acompte de 900.000 euros. Si je voulais gruger, je serais parti avec", lance-t-il à la cour. Certaines fausses factures et la volonté de vouloir transférer 450.000 euros vers l'Italie attirent tout de même l'attention du tribunal.

Interrogée par le tribunal, une agente de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) présente le jour de l'inspection de l'entreprise en février 2021, raconte. "On s'est rendu compte qu'il y avait eu une première tentative de commande en août 2020, où il demandait à un fournisseur chinois de mettre des étiquettes 'Made in France', mais celui-ci avait refusé parce que cela ne passerait pas les douanes", explique-t-elle. Elle s'interroge sur les intentions initiales de l'homme d'affaires qui a démarché des entreprises et reçu des commandes alors qu'il n'avait à l'époque ni machines, ni employés, ni locaux.

L'avocat du principal prévenu rappelle que la conformité des masques importés de Chine a finalement été prouvée. "L'important à cette période-là, c'était d'avoir des masques, pas de savoir où ils étaient fabriqués", estime-t-il. Il conteste le préjudice fait à l'État, soulignant le fait que la commande de 17 millions de masques a été passée via une entreprise privée : Alliance Healthcare. "Il y a une facture de Coveix à Alliance Healthcare, et une de Alliance Healthcare à Santé Publique France, mais pas de lien direct entre mon client et l'État", détaille l'avocat. Coveix a également fabriqué 150.000 masques, dont une partie a été vendue à des particuliers. Ceux-là n'ont pas obtenu la certification de conformité aux normes françaises.

Quatre ans de prison, dont trois ferme, requis

Des explications qui ne convainquent pas la substitut du procureur. Elle voit en lui un "auto-entrepreneur sans scrupule" qui a déployé beaucoup d'énergie pour cette supercherie. "Il a fallu prospecter, trouver des fournisseurs, acheter des masques, des emballages, trouver des transporteurs, un réalisateur pour faire une vidéo promotionnelle, recruter des intérimaires...", souligne-t-elle. "Il faut se rappeler du contexte : on est pendant le premier confinement, des milliers de gens meurent chaque jour, et que fait Monsieur ? Il cherche comment il peut tirer profiter de cette situation", lance-t-elle.

Elle requiert quatre ans de prison, dont trois ferme, à l'encontre du patron de Coveix, ainsi qu'une amende de 30.000 euros et des indemnités pour les parties civiles. Elle demande également l'interdiction d'exercer une activité commerciale, de gérer une entreprise. Un deuxième homme était jugé ce mercredi pour complicité. Il s'agit d'un ami du patron, qui l'a notamment aidé à établir des factures. Deux ans de prison, dont un ferme, ont été requis à son encontre, ainsi que 10.000 euros d'amende et des indemnités. L'affaire a été mise en délibéré. Le tribunal rendra sa décision le 12 janvier.