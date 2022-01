Il était jugé pour avoir vendu des masques chinois sous la fausse étiquette "made In France" : l'ancien patron de Coveix vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont un avec sursis, par le tribunal de Châteauroux.

Faux masques "Made in France" : deux ans de prison ferme pour l'ex-patron de Coveix à Châteauroux

Les masques étaient réétiquetés et réemballés dans l'Indre

C'est une affaire qui avait fait beaucoup de bruit : de faux masques "Made In France", soi-disant fabriqués dans l'Indre, vendus et distribués à un grand nombre d'organismes publics, alors qu'ils provenaient en réalité de Chine. L'ex-dirigeant de l'entreprise Coveix vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont deux ferme, par le tribunal de Châteauroux. Il est parti directement en prison à l'issue du jugement ce mercredi 12 janvier.

Des millions de masques vendus par Coveix

L'entreprise Coveix, installée dans l'Indre, a vendu plus de 17 millions de masques à la société Healthcare, destinés ensuite à Santé Publique France. Les masques, présentés comme "Made In France", étaient en fait importés de Chine, et réestampillés dans les locaux de l'entreprise dans l'Indre, pour les faire passer pour une production locale.

Un second homme, considéré comme le complice, associé de l'ex-dirigeant de Coveix, a également été condamné. Il écope lui de deux ans de prison, dont un an de sursis probatoire pour "complicité d'escroquerie".