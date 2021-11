Masques chinois estampillés français : le procès Coveix doit se tenir ce mercredi à Châteauroux

C'est un procès très attendu qui doit se tenir ce mercredi 10 novembre à Châteauroux. Les dirigeants de l'entreprise Coveix sont convoqués pour escroquerie et pratique commerciale trompeuse. Implantée en septembre 2020 dans un hangar de l'avenue Pierre-de-Coubertin, l'usine a commercialisé pendant des mois des masques chirurgicaux achetés en Chine et revendus avec l'étiquette "Made in France".

C'est en avril 2021 que les agents de la répression des fraudes découvrent l'arnaque. Dans l'entrepôt, une dizaine de salariés reconditionnent des masques importés de Chines dans des boîtes en carton françaises. Les masques étaient ensuite revendus à des entreprises et des collectivités à des prix attractifs. "Notre patron nous disait que les masques chinois respectaient les normes, mais on a eu des retours de clients pour nous dire que les masques étaient mal faits et à l'envers", racontait un employé à France Bleu Berry en avril. Des analyses ont finalement montré que les masques étaient conformes et étaient efficaces en matière de filtration.

Une arnaque qui aurait rapporté plusieurs millions d'euros

Lors de son inspection, la répression des fraudes a saisi quatre millions de masques. Elle a également relevé des conditions de travail et d'hygiène douteuses. "Il y avait des toiles d'araignées, la poussière passait. Je pensais que ça allait être amélioré mais il n'y a jamais eu de protections", se souvient un salarié. "Pour faire des masques, ça devrait être aussi propre qu'un hôpital. Là, on en était très loin. Il y avait de la poussière sur les machines et sur les masques", ajoute un autre.

L'entreprise a d'abord été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, avant de fermer ses portes au début de l'été 2021. Cela a permis aux salariés de percevoir leur salaire. Ils n'étaient plus payés depuis plusieurs mois. "Je n'ai jamais vu une entreprise gérée comme ça. Je n'ai jamais vu un patron comme ça. On était ses esclaves", raconte un employé. L'arnaque aurait rapporté plusieurs millions d'euros.