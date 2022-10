Massacre d'animaux à Leforest : Des peines de prison ferme pour deux des trois adolescents poursuivis

Ce jeudi, trois adolescents ont comparu devant le tribunal pour enfant de Béthune. Accusés d'avoir tué et mutilé une trentaine d'animaux dans un champ privé , les jeunes âgés de 15 ans au moment des faits, ont été condamnés par la justice. Deux des trois adolescents écopent de peine de prison ferme.

ⓘ Publicité

18 mois de prison dont 12 avec sursis

Les deux principaux prévenus ont été condamnés à 18 mois de prison, dont 12 assortis d'un sursis probatoire de deux ans, avec obligation de travail et de soins. Le troisième, poursuivi pour complicité, a été relaxé sur ce point mais écope d'une peine de 4 mois avec sursis pour dégradations.

Les trois jeunes devront également verser 1 500 euros à Cyril Crunelle, le propriétaire des animaux, au titre des dommages et intérêts ainsi que 500 euros à la SPA et à l’association Stéphane Lamart, qui s’étaient portés partie civile en tant qu’associations de défense des animaux.

Des animaux "sauvagement égorgés"

L'association Stéphane Lamart dénonce "des véritables scènes d'horreur". Les trois adolescents ont agi de façon méthodique sur plusieurs nuits consécutives. Durant une semaine, du 17 au 24 février 2021, un retraité de 88 ans a retrouvé, plusieurs matins de suite, ses animaux mutilés et tués. Son poney et ses poules ont été égorgés, son bouc découvert avec un couteau planté dans la bouche et les cornes brisées. L'âne a la mâchoire fracturée et une quinzaine d'oies, de coqs et de chevreaux ont été retrouvés morts les uns derrière les autres.

L'association Stéphane Lamart, partie civile, va interjeter appel

L'association Stéphane Lamart, qui s'est constituée partie civile dans le dossier, se dit satisfaite sur le plan pénal. "Mais sur le plan financier, ce n'est vraiment pas cher payé. On parle d'actes de cruautés sur des animaux qui n'avaient rien demandé, c'est horrible. La justice doit être intransigeante avec ce genre de cas", considère Stéphane Lamart. L'association prévoit d'interjeter appel sur le plan financier la semaine prochaine.