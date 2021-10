Massacre du 17 octobre 1961 : des maires franciliens appellent à "la reconnaissance d'un crime d'État"

"Il y a soixante ans, le 17 octobre 1961, au cœur de Paris et dans sa banlieue, la police française aux ordres de Maurice Papon, se rendait coupable d'une répression d'une violence inouïe çà l'égard de milliers d'Algérien venus manifester pacifiquement contre le couvre-feu discriminatoire qui leur était imposé", écrivent onze élus dans une tribune. Les signataires sont les maires de Montreuil, Nanterre, Trappes, , Fontenay-sous-Bois, Gennevilliers, l'Île-Saint-Denis, Stains, Grigny, Bobigny, La Courneuve et d'Allonnes (Sarthe). Ils demandent au président de la République de "reconnaître clairement et sans ambiguïté le massacre colonial et le crime d'État".

Emmanuel Macron a été, ce samedi, le premier chef d'État français a participer à une cérémonie decommémoration du massacre des Algériens du 17 octobre 1961. Il n'a pas pris la parole mais dans un communiqué publié par l'Elysée, le président a déclaré que "les crimes commis cette nuit-là sous l’autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République".

"Lorsqu’on reconnaît les crimes commis par le détenteur de l'autorité républicaine, on reconnaît de facto un crime d’État", estime Philippe Rio, le maire de Grigny. Un avis que ne partage pas Gille Poux, son homologue de La Courneuve. L'édile aurait souhaité qu'Emmanuel Macron prononce clairement les termes "crime d'État". Azzédine Taïbi, le maire de Stains abonde. "En effet, il a cité la responsabilité du préfet de police Maurice Papon mais on pourrait citer aussi la responsabilité d'autres responsables politiques de l'époque, en particulier le Premier ministre de l'époque, Michel Debré". Puis il ajoute que"le préfet Papon a eu le feu vert du gouvernement de l'époque pour tuer des centaines de personnes".

Emmanuel Macron a fait "un premier pas"

L'élu salue "un petit pas dans la reconnaissance du crime" mais estime que cela "reste insuffisant". Azzédine Taïbi tient à souligner que la reconnaissance d'un crime d'État "ne remet pas en cause la République" et que les signataires "de demande pas de repentance".