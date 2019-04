Massage cardiaque en plein ciel pendant les vacances américaines des pompiers de Carpentras

Carpentras, France

Les pompiers de Carpentras ont réanimé une femme en plein ciel du Canada. L'amicale des sapeurs pompiers de Carpentras était en vol à destination des Etats Unis début avril pour visiter New York lorsqu'une passagère a fait un malaise dans l'avion. Trois pompiers de Carpentras sont intervenus pour une demi heure de massage cardiaque et quatre chocs de défibrillateur dans l'avion. L'appareil a été détourné pour un atterrissage d'urgence.

Piqure et massage cardiaque dans l'avion pour relancer le cœur

Le pompier volontaire Serge Frizet explique que leur intervention a permis de relancer le coeur quand la passagère a fait un malaise en plein ciel : "une cardiologue a bord est intervenue immédiatement. Au début, on n'a pas fait attention car on regardait les films ! Quand on a vuque la personne posait les électrodes et commençait un massage cardiaque, on s'est approché et on a pris le relais. Une infirmière des pompiers de Carpentras a fait une piqûre à la victime. On a massé pendant une grosse demie heure. Le coeur est reparti et ensuite elle a été prise en charge par les pompiers" après un atterrissage d'urgence à Bangor (Maine-USA). Depuis 36 ans, Serge Frizet est pompier volontaire à Carpentras, il considère qu'il "a fait ce qu'on devait faire : les gestes d'urgence." Il insiste pour que chacun se forme "pour connaitre les bases pour secourir."

Serge Frizet, pompier "on a pratiqué une demie heure de massage cardiaque dans l'avion" Copier

Le chef du centre de secours de Carpentras, le commandant Yvan Pacome est fier de l'esprit d'équipe des pompiers... même en vacances : "c'est une fierté qu'ils aient pu continuer à faire leur boulot en équipe. C'est ce qui a permis d'être efficace. C'était une vraie chance pour la victime du malaise et c'est ce qui a contribué à la réanimation de cette personne... même si on ne sait pas si elle a pu survivre après l'atterrissage"

On se languissait de toucher le sol. L'atterrissage a paru interminable" Serge Frizet - pompier

Le pompier volontaire Serge Frizet a pratiqué le massage cardiaque pendant 30 minutes : "c'était la première fois dans un avion. On se languissait d’atterrir! Là, on était seuls pour ce secours. Interminable, cet atterrissage ! On se languissait de toucher le sol. Si le malaise avait eu lieu au dessus de l'Atlantique, il aurait fallu masser pendant cinq heures et le voyage aurait été vraiment long!"