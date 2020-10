Massif des Aiguilles Rouges : une traileuse retrouvée vivante après une nuit en montagne

Une traileuse confirmée de 43 ans a été retrouvée ce jeudi matin dans le massif des Aiguilles Rouges, près du lac Blanc. Elle a passé une nuit en montagne après s'être perdue sans doute à cause des chutes de neige du week-end dernier. Elle va bien et souffre d'une légère hypothermie.

Une nuit en montagne, avec des températures entre -1° et -2°C. C'est la mésaventure qu'a vécu dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre une traileuse de 43 ans. Cette habituée de la course en montagne s'est perdue pendant une sortie. Vers 17 h 30, elle ne donne plus de nouvelle. Inquiet, son compagnon prévient le peloton de gendarmerie de haute montagne. Les secours ont commencé les recherches en début de soirée. Elle a été retrouvée ce jeudi matin en légère hypothermie.

Pour le PGHM, c'est un "petit miracle". Les gendarmes étaient inquiets de ne pas retrouver rapidement cette habitante du département et habituée de la montagne. Elle ne répondait pas quand les secours criaient son nom le mercredi soir. Un survol aérien a permis de la retrouver à 8h45 ce jeudi 1er octobre à la dalle des Chéserys, dans le massif des Aiguilles Rouges, près du lac Blanc et du col des Montets. Traileuse aguérrie, elle avait assez de vêtements et d'équipement pour ne pas trop souffrir du froid pendant la nuit.