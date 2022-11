Massif des Vosges : la route des Crêtes va fermer pour l'hiver ce lundi 28 novembre

La route des Crêtes fermée à la circulation comme chaque hiver entre les Vosges et l'Alsace (archives)

Elle intervient deux semaines plus tard que l'an dernier. La route des Crêtes qui relie les Vosges à l'Alsace s'apprête à fermer pour l'hiver, annonce le conseil départemental des Vosges. L'axe serait de toute façon impraticable et dangereux en plein hiver avec la neige et le verglas.

La route des Crêtes et ses accès seront donc fermés à partir du lundi 28 novembre à 17 heures.

Quels axes seront fermés ?