Massingy, France

Un sexagénaire est décédé après être tombé de sa terrasse à Massingy en Haute-Savoie. L'homme passait la soirée en famille. Il a voulu sortir un moment pour s'aérer, mais il n'est jamais revenu à l'intérieur.

Vers 5h30 du matin, il a été découvert en contre-bas, inanimé. Il aurait fait une chute de près de 3 mètres. L'homme a été transféré par les pompiers au centre hospitalier Annecy Genevois où il est décédé.

Enquête des gendarmes

Les gendarmes ont été alertés et une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes de l’accident. Ce dimanche matin les enquêteurs ont la certitude qu'aucun acte criminel n'est à l'origine du décès. La cause de la mort est naturelle. Il n'y aura donc pas d'autopsie. On ne sait pas précisément si l'homme a fait un malaise ou s'il a simplement chuté.