Massy, France

Ce dimanche 14 janvier, le bus du Paris FC a été caillassé. Après la qualification des U19 à Massy lors des 64e de finale de Coupe Gambardella, dimanche 14 janvier 2018, les pneus du bus ont été crevés et ses vitres cassées. Le car est désormais inutilisable. Au moment du caillassage, personne ne se trouvait à bord et aucun blessé n'est à déplorer.

Le Manager Général, Pierre Dréossi, a réagi dans un communiqué. Il écrit que la qualification du club a été "gâchée par le caillassage de notre bus. Je ne sais pas où sont les responsabilités des graves incidents qui ont clôturé cette rencontre, et qui rendent notre car inutilisable aujourd’hui, et nous obligent à en louer un pour se déplacer au Havre dans le cadre de la 21ème journée de Domino’s Ligue 2. Il est évident qu’il y a eu un manque d’anticipation et d’organisation afin de préserver la sécurité de mes joueurs". Pierre Dréossi condamne fermement ces actes et il dit déplorer "le manque évident de sécurité autour de notre bus".

Le club a déposé une plainte au commissariat.