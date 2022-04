Un incendie s'est déclaré dans la chaufferie de la ville de Massy ce vendredi. Le trafic du RER C, qui passe juste à côté, a été interrompu entre Massy-Palaiseau et Savigny-sur-Orge.

Massy : incendie dans la chaufferie de la ville, le RER C coupé

Le RER C est coupé entre Massy et Savigny-sur-Orge en raison d'un incendie à proximité des voies

Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans l'usine qui produit le réseau de chaleur de la ville de Massy, dans l'Essonne. L'important dégagement de fumées a contraint à interrompre le trafic sur le RER C qui passe à proximité.

Le feu a pris sur un tapis roulant d'incinérateur sur le site d'Enoris, le réseau de chauffage urbain de la ville de Massy, dans le quartier de La Bonde, selon les sapeurs-pompiers de l'Essonne. Trente-huit pompiers et dix-huit camions, ainsi que six lances à eau ont été déployés pour éteindre l'incendie.

En raison du dégagement de fumée le trafic a été coupé sur le RER C dont les voies jouxtent l'usine. La SNCF indique que le trafic sera interrompu jusqu'à 20h entre Massy-Palaiseau et Savigny-sur-Orge. Sur le reste de la ligne, de forts ralentissements sont à prévoir entre Versailles Chantiers et Juvisy.