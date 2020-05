Match de foot devant 150 personnes à Amiens : la mairie fait retirer les poteaux de but

C'est une affaire qui pose beaucoup de questions : comment 150 personnes ont pu se retrouver samedi soir au stade Soufflot d'Amiens pour assiter à match de football, alors que les rassemblements de plus dix personnes en extérieur sont toujours interdits ? Qui sont les organisateurs ? Et comment ont-ils obtenu la clé de l'enceinte sportive ? C'est ce que devra déterminer l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui ouverte après les événements de ce week-end.

Un tournoi organisé sur les réseaux sociaux ?

Au final, plusieurs matchs de football ont eu lieu à Amiens samedi et dimanche : il y en a d'abord eu un samedi soir au stade Stade Soufflot, quartier Sud-Est. Il a rassemblé environ 150 personnes, en dehors du respect des règles sanitaires en vigueur, selon François Balesdent, le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance : " Il y avait les joueurs et les gens tout autour, comme pour un match de football classique. Sauf que _les distances de sécurité n'étaient pas respectées_. Et que tout le monde n'avait pas de masques. Apparemment, ça a été organisé sur les réseaux sociaux." Les footballeurs et les spectateurs ont fini par quitter les lieux après une avertissement de la Brigade Anti-Criminalité.

Le lendemain, dimanche, près de 100 personnes ont de nouveau tenté de refaire un match de football au stade Soufflot, en escaladant les grilles, sans succès : cette fois-ci, deux voitures de police et un fourgon ont fait évacuer les lieux avant même que la nouvelle rencontre commence.

Un autre match (en plus petit comité) a eu lieu à Amiens Nord au stade Gustave Charpentier, près du Nautilus. Puis un troisième, quelques heures plus tard sur le terrain d'entraînement des footballeurs de l'Amiens SC au stade de la Licorne. Il a réuni une trentaine de personnes... pour la plupart déjà présentes au stade Soufflot quelques heures plus tôt.

"Nous allons retirer les poteaux de but"

Une enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui : les rassemblements de plus de 10 personnes en extérieur sont toujours interdits à cause du coronavirus. Brigitte Fouré, le maire d'Amiens, a donc décidé de serrer la vis : "Nous allons faire retirer les poteaux de but des stades Soufflot et Gustave Charpentier pour rendre ces terrains moins attractifs. Je vous rappelle qu'ils sont fermés et qu'il est interdit d'y jouer. Je trouve ça complètement incongru, irresponsable et très provocateur puisqu'une sono a même été emmenée à Soufflot pour commenter les actions des matchs ! Nous allons vers un grand week-end, celui de l'Ascension : il est donc important de prendre des mesures en amont. J'espère qu'avec les rondes de polices et les amendes encourues, _ce sera dissuasif_. "