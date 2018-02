Saint-Étienne, France

Le club de foot de La Rivière a du mal à accepter les sanctions infligées par la commission de discipline du district de football de la Loire. Le 5 décembre dernier le district a notamment radié six joueurs du CO La Rivière et lui a infligé une amende d'un peu plus de sept mille euros.

Ce qui s'est passé

Les faits se sont déroulés le dimanche 10 décembre au stade de Méons à Saint-Étienne. Le match oppose l’équipe Séniors du FC Saint-Étienne et l’équipe de La Rivière. À la 80ème minute l'arbitre ayant reçu "des menaces de mort de l'entraîneur de La Rivière" selon le district de la Loire décide d'arrêter le match. Pour l'intendant du club de la Rivière Yassin Madoui, après deux penaltys sifflés pour le FC Saint-Etienne, l'entraîneur a dit à l'arbitre "On en discutera à la fin du match".

Une "bagarre" selon le club de La Rivière, "un lynchage" selon le district de la Loire éclate alors. Des supporters envahissent le terrain. Résultat : deux joueurs du FC Saint-Etienne sont blessés et transportés à l'hôpital, ils s'en sortent avec deux et trois jours d'ITT. Au moins deux plaintes ont été déposées à ce jour.

La sanction

Pour le Président du district de la Loire Thierry Delolme "ce n'est pas une bagarre qui a éclaté mais un lynchage [...] un joueur du FC Saint-Etienne a été pris à partie et dans l'instruction aucun joueur du FC Saint-Etienne est mis en cause".

RÉACTION I Thierry Delolme le Président du district de la Loire Copier

La commission de discipline du district de football de la Loire a donc lourdement sanctionné le CO La Rivière : six joueurs radiés (pour obtenir une nouvelle licence ils devront avoir l'autorisation de la Fédération française de football) , dix ans de suspension pour l'entraîneur, six matchs de suspension pour le président. Le club écope également d'une amende d'un peu plus de 7 mille euros.

L'appel

Le CO La Rivière, persuadé que les deux clubs sont fautifs, fait appel de ces sanctions. L'intendant du club et fils du Président Yassin Madoui explique que l'amende va mettre en péril le club de quartier créé il y cinq ans"c'est la moitié de notre budget, on pense aux jeunes parce que cette amende va être déduite de leurs équipements".