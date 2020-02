Match de foot truqué contre Colomiers : un joueur de Fréjus Saint-Raphaël condamné

L'ancien capitaine de Fréjus Saint-Raphaël, Matar Fall, a été condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis pour son rôle dans la manipulation d'un match contre Colomiers en mai 2014.

Match entre Fréjus-Saint-Raphaël et Colomiers (illustration)

L'affaire remonte au 9 mai 2014. Ce jour-là, Fréjus Saint-Raphaël perd lourdement un match de National contre Colomiers (4-1). Deux anciens joueurs de l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël sont soupçonnés d'avoir volontairement fait perdre leur équipe, contre promesse de rétributions.

Matar Fall, l'ancien capitaine de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, a été condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis pour « corruption passive » et "association de malfaiteur". Il écope également d'une amende de 10.000 euros et a l' interdiction d'exercer une activité en lien avec le football pour une durée de cinq ans.

Son ex-coéquipier Dominique Jean-Zéphirin sera lui jugé en avril.