Des mesures de sécurité renforcées avaient été prises ce lundi 28 juin, à l'occasion du match de football de la France face à la Suisse, suite aux violences et dégradations la semaine dernière au centre-ville. Pas de blessé, pas d'interpellation mais quelques échanges entre supporters et policiers.

Match de l'Euro à Nancy : projectiles et gaz lacrymogène

Dans le centre de Nancy, place Saint-Epvre, jets de projectiles et de gaz lacrymogène

L'équipe de France éliminée par la Suisse ce lundi en huitièmes de finale de l'Euro de football lundi soir : 3-3 après prolongation, 5-4 aux tirs aux buts.

Une défaite qui a réuni de nombreux supporters et amateurs dans les rues de de Nancy. Pour certains, la défaite s'est terminée dans la confusion .

Selon les policiers nancéiens, aux alentours d'une heure du matin des supporters se sont battus place Saint-Epvre, puis ont lancé des projectiles sur les policiers qui ont répliqué avec des grenades lacrymogène. Même scène quelques minutes plus tard cours Léopold où des pétards ont aussi été lancés.

La police ne recense aucun blessé et aucune interpellation.

La mairie de Nancy et la préfecture de Meurthe-et-Moselle avaient renforcé le dispositif de sécurité suite à des violences et des dégradations la semaine dernière place Stanislas : renforts de police pour plus de contrôles, le périmètre piéton, mis en place place Saint Epvre pour le match de mercredi dernier, a été élargi jusqu'à la Place Stanislas.