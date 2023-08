Match Nantes-Monaco : quatre hommes alcoolisés s'en prennent à des policiers à la sortie du stade

L'altercation entre les policiers et les supporters a eu lieu aux abords du stade de la Beaujoire

Le match entre Nantes et Monaco se termine mal pour ces supporters. Une altercation a eu lieu entre la police et quatre hommes alcoolisés ce vendredi 25 août 2023 au soir, peu avant une heure du matin, à la sortie du match de football entre le FC Nantes et l'AS Monaco au stade de la Beaujoire, à Nantes.

Les quatre supporters ne voulaient pas quitter la boutique officielle du FC Nantes aux abords du stade alors qu'il était l'heure de fermer. Un homme d'une cinquantaine d'années et ses trois fils, âgés de 33 ans, 25 ans et 22 ans, tous alcoolisés, s'en sont pris aux policiers venus les rappeler à l'ordre.

Coups de tête, coups de pied et insultes

Ils leur auraient asséné des coups de tête, des coups de pied et auraient proféré des insultes à l'encontre des agents. Ils sont tous en garde à vue ce samedi 26 août 2023. Quatre agents de police ont porté plainte. Il n'y a pas eu de dégradations ni de vols dans la boutique.