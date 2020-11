Ouverture des commerces : match nul entre le préfet du Morbihan et le maire de Guéméné-sur-Scorff

Saisi par le préfet du Morbihan, le tribunal administratif de Rennes a estimé ce jeudi qu'il n'y avait plus besoin de suspendre l'arrêté du maire de Guéméné-sur-Scorff autorisant l'ouverture des commerces, l'égalité de traitement entre grandes surfaces et petits commerces ayant été depuis rétablie.

Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a décidé jeudi 5 novembre qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'arrêté pris le 29 octobre par le maire de Guéméné-sur-Scorff. René Le Moullec avait décidé d'autoriser tous les commerces de sa commune à rouvrir dès le 1er novembre « jusqu’à ce que l’égalité de traitement (avec la grande distribution) soit rétablie ». Ce qui est désormais le cas, a constaté le juge.

Le préfet du Morbihan avait saisi le tribunal en référé pour ordonner la suspension de cet arrêté municipal, invoquant notamment une "importante confusion pour les commerçants et le public". Patrice Faure n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du mercredi 4 novembre.

Différence de traitement

La commune de Guéméné-sur-Scorff, représentée par Me Rouhaud, a estimé que le décret du gouvernement (n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) "est entaché d’illégalité dès lors qu’il méconnaît le principe d’égalité et porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie en instituant une différence de traitement entre les commerces de proximité non-alimentaires ne pouvant accueillir du public et les commerces de grande distribution pouvant accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités ; cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la norme et est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ; ce décret autorise également une situation de concurrence déloyale au profit des commerces de grande distribution."

Un litige qui n'a plus lieu d'être

L'avocat de Guéméné-sur-Scorff a ensuite pris acte de la décision du gouvernement d'interdire la vente de produits non-essentiels aux centres commerciaux, supermarchés, et hypermarchés (décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020). Le maire de la commune a considéré que "l’entrée en vigueur de ces dispositions était de nature à rétablir l’égalité de traitement entre les supermarchés et les hypermarchés et les petits commerces en particulier non-alimentaires du centre-ville et que son arrêté avait, par suite, cessé de produire ses effets".

Des arguments validés par le juge des référés, qui a donc décrété un non-lieu à "statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Morbihan".