Le tribunal administratif de Limoges rejette la demande d'annulation de la fermeture de la maternité du Blanc prévue pour les mois de juillet et août. C'était une demande de la mairie du Blanc et d'une future maman.

Le Blanc, France

La maternité du Blanc restera donc bien fermée en juillet et août comme l'avait décidé la direction. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté ce jeudi la demande d'annulation en référé déposée par la maire du Blanc Annick Gombert ainsi qu'une future maman. Leur avocat a plaidé en niant l'argument principal de la direction pour justifier cette fermeture estivale, à savoir le manque de personnel pour assurer les gardes cet été. Il a aussi prévenu qu'une telle fermeture provisoire risquait de déboucher sur une fermeture pure et simple selon lui, ce qui n'a visiblement pas convaincu le tribunal. La direction chercher toujours du personnel pour pouvoir rouvrir l'établissement en septembre, on ne sait toujours pas si ce sera le cas.