L'Aveyronnais Mathias Echène annonce qu'il est acquitté par la justice de Hong Kong. Cet acquittement, c’est la fin d’une histoire invraisemblable qui a commencé en juillet 2017. Mathias Echène, qui a construit des hôtels de luxe à Bali avec des associés chinois, retourne en Indonésie. Il est alors sûr de lui et va régler ce problème.

Grève de la faim en Indonésie

Et au lieu de ça, la police le jette en prison. Il reste de longs mois., dans une geôle surpeuplée. L’Aveyronnais commence une grève de la faim. Il a des problèmes de santé. Et surtout, son affaire n’avance pas, il a l’impression qu’il pourrait rester des jours et des jours dans cette prison.

Extradition à Hong Kong

Coup de théâtre en septembre 2019. Mathias Echène est extradé vers Hong Kong. Le quai d’Orsay s’insurge. Notamment parce que sa santé est très fragile. Mais aussi parce que le ministère des affaires étrangères veut s’assurer que le procès sera équitable.

Finalement, en novembre 2020, en pleine pandémie mondiale c’est le début de son procès fleuve. Mathias Echène est libéré pour y assister. Et ce sera la bonne. Hier, il disait qu’il préparait ses valises avec deux options. Le retour en prison ou le retour en France pour retrouver ses trois enfants. Il devrait donc très vite prendre l'avion direction Paris.