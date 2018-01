Le président de Radio France a été condamné ce lundi à un an de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende pour "favoritisme". Mathieu Gallet, qui a annoncé qu'il allait faire "immédiatement appel", était mis en cause dans une affaire relative à l'époque où il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel (INA), entre 2010 et 2014.

Mathieu Gallet, 41 ans, était accusé d'avoir "favorisé" deux sociétés de conseil, auxquelles l'établissement public a commandé plus de 400.000 euros de prestations. Lors du procès, le patron de Radio France avait avoué n'avoir "jamais été confronté à ces questions de marchés publics", un domaine qui lui "était totalement inconnu". Il avait rejeté la faute sur "les équipes en place à l'INA", qui ne lui ont pas transmis de "signaux d'alerte" sur la nécessité d'un appel d'offres.

Pas de démission

Le tribunal correctionnel de Créteil, chargé de rendre cette décision, s'est montré plus clément que le parquet qui réclamait 18 mois de prison avec sursis et 40.000 euros d'amende.

Mathieu Gallet avait fait savoir via la presse qu'il ne comptait pas démissionner de ses fonctions à Radio France, même en cas de condamnation. Son mandat court jusqu'en mai 2019.