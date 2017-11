Matthieu Chamussy à Eric Piolle : "Soyez enfin le maire des Grenoblois"

Invité de France Bleu Isère ce matin, le chef de file de la droite au conseil municipal de Grenoble accuse le maire de ne pas assez se préoccuper de la sécurité des habitants, une semaine après l'incendie de la Casemate

"Ce qui me préoccupe, c'est notre ville" et j'aimerais bien entendre le maire sur ce sujet. Matthieu Chamussy ne mâche pas ses mots envers Eric Piolle, le maire de Grenoble.

Le conseiller municipal d'opposition (LR) s'est attaqué à la majorité en place à Grenoble."Quand on entend parler de "coup d'état social" à propos des ordonnances, on légitime certaines actions violentes" estime l'opposant de droite. Pour lui, "les mots ont un sens". Une semaine après l'incendie de la Casemate, il exprime sa colère et reproche à Eric Piolle et ses adjoints de participer à une dégradation du climat grenoblois.

"Quand on parle de coup d'Etat social, d'une certaine manière, on légitime la violence".

Réservé sur la venue de Danièle Obono

Interrogé sur la venue vendredi à Grenoble de la député "France Insoumise" Danièle Obono, qui sera suivie le lendemain de celle du fondateur de Mediapart Edwy Plenel, Matthieu Chamussy se dit ouvert à l'idée de les entendre, mais "pas avec des fonds publics". Mais pour lui, cette venue ne doit pas passer devant d'autres sujets, "ceux de la vie quotidienne des grenoblois".

Ce que les Grenoblois attendent de leur maire, c'est qu'il s'occupe d'eux et qu'il leur parle de sécurité

"Meurtri" par la défaite de François Fillon

Matthieu Chamussy s'est également prononcé sur l'élection prochaine du chef du parti Les Républicains. S'il dit que ses convictions sont "toujours les mêmes", l'ancien soutien de Bruno Le Maire pour la présidentielle de 2017 n'ira "pas voter". Il ne se reconnaît plus dans sa famille politique, et juge que "la question des appartenances politiques n'est au fond que subalterne". Interrogé sur le moment ou il franchira le Rubicon, lui qui avait soutenu Bruno Lemaire à la primaire de la droite, indique juste que ce n'est pas la question du moment, mais il promet toutefois :'"Je vous ferai signe".