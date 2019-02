Maubeuge devient le 16ème Quartier de Reconquête Républicaine français

Maubeuge, France

Christophe Castaner, le ministre de l'intérieur, l'avait évoqué lors de son passage dans le Val de Sambre en novembre, mais ce n'est officiel que depuis vendredi... Maubeuge hérite du convoité label de "Quartier de Reconquête Républicaine" (QRR). A Maubeuge, cela passe principalement par l'arrivée de treize policiers supplémentaires : six dès le 1er mars, sept autres cet été.

Dans le Nord Pas-de-Calais, ces QRR ont été lancés en septembre à Lille-Fives et Lille-Moulins, ils seront également mis en place dans le courant de l'année à Calais (Beau-Marais et Centre ville) et sur le secteur de Roubaix-Tourcoing (Blanc Seau et Croix Bas St Pierre). Au total en France, 32 Quartiers de Reconquête Républicaine seront crées d'ici fin 2019.

C'est très craignos, cela devient une catastrophe

Avec le quartier de reconquête républicaine, l'objectif c'est que la police soit plus visible sur le terrain, d'abord pour lutter contre les trafics ou les rodéos sauvages, ensuite pour être au contact de la population et faire remonter les infos.

Pour Laurence et Sarah, deux Maubeugeoises qui n'habitent pas un quartier difficile, la délinquance est très présente au quotidien. "Les bus caillassés, les feux de poubelles, les insultes, les gens qui n'ont rien à faire dans les hall d'immeubles et qui cassent les vitres, on a peur" résume Laurence. "Les enfants sont livrés à eux mêmes" ajoute Sarah,"c'est très craignos, cela devient une catastrophe."

Nous avons été entendus

" Cela fait quinze ans qu'on réclamait des effectifs supplémentaires", rappelle le maire de Maubeuge. "Aujourd'hui", ajoute Arnaud Decagny, "on revient dans la moyenne. Même si on peut considérer que les effectifs pourraient être beaucoup plus importants, à l'échelle de Maubeuge -une ville de trente mille habitants- c'est déjà pas mal et nous avons été entendus."

Arnaud Decagny avait déjà instauré ces dernières années une politique de sécurité musclée dans sa ville. Huit agents sont venus renforcer les effectifs de la police municipale, qui a été armée. Une brigade canine et une brigade motorisée ont été crées et cinquante-deux caméras de surveillance installées.